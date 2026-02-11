Новини 11 лютого: ремонт важливої дороги України, звернення мера Харкова до "Укренерго"

Про що говорили сьогодні?

Про дороги: У Івано-Франківській області у селі Микуличин Надвірнянського району підрядна організація проводить капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-09 Мукачево — Львів.

Про столицю: Рада з енергетичної безпеки та стійкості Києва обговорила як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

Про Харків: Міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва "Укренерго" та до першого віцепремʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Терехов вимагає:

– перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;

– максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

– публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

Про воєнні завали: В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення програма розвитку ООН (ПРООН) допомогла розчистити 1 мільйон тонн завалів.

Допомога Україні: Європарламент схвалив рішення про залучення для України 90 млрд євро фінансової підтримки на 2026-2027 роки, які спрямують на гарантування безперервного функціонування держбюджету України.

Ексклюзив ЕП

Велике знесення. У Києві демонтують 90% МАФів

У Києві почали демонтаж майже всіх тимчасових споруд, кількість кіосків зменшиться на 90%. Це боротьба з малим бізнесом чи наведення порядку?