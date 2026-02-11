Європарламент затвердив фіндопомогу Україні: перший транш очікується у квітні

Європарламент схвалив рішення про залучення для України 90 млрд євро фінансової підтримки на 2026-2027 роки, які спрямують на гарантування безперервного функціонування держбюджету України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Кошти будуть спрямовані на гарантування безперервного функціонування державного бюджету України: 30 млрд євро передбачено бюджетної підтримки, 60 млрд євро – на військову підтримку", – інформує Мінфін.

Очікується, що перший транш Україна отримає вже в другому кварталі 2026 року.

Довгострокова позика фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках капіталу, а зобов'язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

"90 млрд євро допоможуть Україні зміцнити оборонний потенціал, забезпечити безперервне забезпечення пріоритетних видатків, а також сприятимуть стійкості країни та її тіснішій інтеграції з оборонно-промисловою базою Європи", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я вдячний європейським інституціям та всім, хто наполегливо працював над цим рішенням, за забезпечення швидкого законодавчого процесу, який, сподіваємося, дозволить отримати Україні кошти вже в квітні", – додав він.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України: з лютого 2022 року обсяг допомоги сягнув 70,7 млрд євро, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

повідомлялося , що Європейська Комісія офіційно представила пропозицію започаткування нового фінансового інструменту для України на наступний період.

Запропонована позика передбачає надання Україні до 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

Раніше

Раніше повідомлялося, що Україна недоотримала 3,7 млрд євро фінансової підтримки від ЄС за 2025 рік через невиконання індикаторів плану і ризикує недоотримати ще 1,4 млрд євро за І квартал 2026 року.

У 2025 році Мінфін залучив 52,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, яке дозволило в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму.