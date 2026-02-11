У Мінрозвитку розповіли про допомогу ПРООН у розчищенні воєнних завалів

В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення програма розвитку ООН (ПРООН) допомогла розчистити 1 мільйон тонн завалів.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Одна з головних проблем для відбудови - величезна кількість відходів після руйнувань. Щоб допомогти громадам швидше відновлюватися, ПРООН підтримала проєкти раннього відновлення у 26 громадах у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Сумській та Запорізькій областях.

Станом на початок 2026 року в Україні безпечно вивезли та відсортували завали, які за вагою дорівнюють трьом хмарочосам Емпайр-Стейт-Білдінг.

Завдяки цьому відкрили безпечний доступ до понад 200 об'єктів, таких як вулиці та стихійні сміттєзвалища, і почали відновлення більш ніж 1 600 сильно пошкоджених будівель.

Частину матеріалів передали на переробку, їх уже використовують для пересипки полігонів побутових відходів та створення ізоляційних шарів, а також для покриття доріг і тротуарів.

Під час виконання робіт до процесів залучили понад 400 місцевих працівників.

Нагадаємо:

Станом на кінець 2024 року прямі фізичні збитки житлу та інфраструктурі України досягли близько $176 мільярдів.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.