Кличко: централізоване опалення Києва неможливо повністю замінити на локальні джерела тепла

Рада з енергетичної безпеки та стійкості Києва обговорила як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

Про це написав в Telegram міський голова Віталій Кличко.

"Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці", – заявив він.

При цьому, як зазначив Кличко, напрям розвитку когенерації є однозначно важливим — для додаткової генерації електроенергії для критичної інфраструктури та інших міських потреб.

"Тобто впроваджувати альтернативні технології потрібно паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання", – йдеться в його повідомленні.

Він додав, що говорили, зокрема, і про підготовку до наступного опалювального сезону.

"Наразі домовилися залучити також профільні наукові інститути до оперативного розроблення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в столиці в умовах воєнного стану та масованих атак ворога. Та стратегічного плану з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці", – повідомив міський голова.

Зокрема, за його словами, будуть сформульовані й пропозиції щодо того, яка допомога необхідна від держави.

Нагадаємо:

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.