Терехов вимагає переглянути графіки та скоротити час знеструмлення для Харкова

Альона Кириченко — 11 лютого, 15:15
Getty Images

Міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва "Укренерго" та до першого віцепремʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він написав у Telegram.

"Після обстрілу 3 лютого близько 900 харківських будинків залишилися без тепла. Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана", – заявив він.

Терехов підкреслив, що відключення електроенергії по 15–19 годин на добу — неприйнятні для Харкова, тому що для міста це питання не лише комфорту.

Він наголосив, що коли місто одночасно стикається з наслідками ударів по теплопостачанню, тривале знеструмлення означає: холод у квартирах; зупинку насосів; ризики для систем водо- й теплопостачання; неможливість елементарно обігріти житло.

итримка людей не може ставати універсальним ресурсом для безкінечних експериментів із графіками або їхньою відсутністю. Прифронтові міста потребують особливого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення", – заявив міський голова.

Терехов вимагає:

– перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;

– максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

– публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

"Це запит не лише Харкова. Це запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів", – наголосив він.

Нагадаємо:

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Харків енергетика графіки відключень

енергетика

