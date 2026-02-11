Українська правда
Важлива артерія: відремонтують дорогу, яка з'єднує Франківщину із Закарпаттям

Віктор Волокіта — 11 лютого, 16:43
Агентство відновлення

У Івано-Франківській області у селі Микуличин Надвірнянського району підрядна організація проводить капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-09 Мукачево — Львів.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

Дорога є стратегічно важливою артерією, що з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям.

У червні 2020 року потужна повінь та селеві потоки заблокували цю дорогу та частково зруйнували стару підпірну стінку (411 м).

Тоді проїзд вдалося відновити за 7 годин, але ділянка потребувала капітального, а не тимчасового рішення.

Наприкінці минулого року уряд виділив кошти для старту робіт.

Проєктом передбачено влаштування підпірної стінки на 750 погонних метрів, а також мостового переходу протяжністю 18 м через річку Прут.

Нагадаємо:

Харківська область має значний дефіцит бюджету на утримання доріг державного значення.

