Важлива артерія: відремонтують дорогу, яка з'єднує Франківщину із Закарпаттям
У Івано-Франківській області у селі Микуличин Надвірнянського району підрядна організація проводить капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-09 Мукачево — Львів.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
Дорога є стратегічно важливою артерією, що з'єднує Івано-Франківщину із Закарпаттям.
У червні 2020 року потужна повінь та селеві потоки заблокували цю дорогу та частково зруйнували стару підпірну стінку (411 м).
Тоді проїзд вдалося відновити за 7 годин, але ділянка потребувала капітального, а не тимчасового рішення.
Наприкінці минулого року уряд виділив кошти для старту робіт.
Проєктом передбачено влаштування підпірної стінки на 750 погонних метрів, а також мостового переходу протяжністю 18 м через річку Прут.
