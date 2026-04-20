За квартал держава підтримала несировинний експорт на 6 мільярдів гривень

У січні-березні 2026 року Експортно-кредитне агентство підтримало експортні контракти загальною вартістю 6,14 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За цей період було застраховано 17 кредитів та підтримано 25 експортних угод для 21 українського експортера.

"Кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертувалася у 24,2 грн майбутньої експортної виручки", – говориться у повідомленні.

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства трьох областей: Хмельницької (4 600,0 млн грн), Львівської (501,9 млн грн) та Чернігівської (419,4 млн грн).

Основними країнами-імпортерами української продукції у першому кварталі 2026 стали Німеччина (1 109,9 млн грн), Польща (678,5 млн грн), Угорщина (677,7 млн грн) та Молдова (281,8 млн грн).

За товарною структурою найбільше підтримано експорт меблів та суміжної продукції — 4 611,8 млн грн. Також найбільшу підтримку отримали друкована продукція та періодичні видання (501,9 млн грн), вироби з чорних металів (424,6 млн грн) папір і картон (268,4 млн грн).

Діяльність Експортно-кредитного агентства України — це одна зі складових політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", нагадує міністерство.

Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.

У 2025 році Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 10,43 мільярда гривень, що в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 мільярда гривень).