Цього маркетингового року Україна на 14% зменшить експорт олії – прогноз

У 2025/26 маркетинговому році Україна експортує на 14% менше соняшникової олії – обсяг складе 4,1 млн тонн.

Такий прогноз робить асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2025/26 МР обсяг експорту соняшникової олії складе 4,1 млн тонн, що на 14% менше попереднього маркетингового року", – говориться у публікації у Facebook.

УКАБ зазначає, шр Україна залишається нетто-експортером соняшникової олії, і у 2025 році ця продукція принесла найбільшу експортну виручку серед усіх товарів АПК.

Тим не менш, у 2025/26 МР виробництво олії очікується на рівні 4,3 млн тонн, що на 13,1% менше попереднього маркетингового року та на 22,2% нижче середнього показника за останні 5 років.

Аналітики звертають увагу на зменшення сировини для переробки: у 2025/26 МР загальна площа під соняшником склала 5,2 млн га, що на 2,6% менше минулого МР.

Складні погодні умови, зокрема недостатня кількість опадів, призвели до падіння врожайності до 2,0 т/га, що на 10,6% менше минулого МР.

"Як наслідок, збір насіння очікується на рівні 10,1 млн тонн, що на 10,6% менше, ніж у попередньому маркетинговому році, і на 13,5% менше за середній показник за 5 років", – пояснює УКАБ.

Також спостерігається тенденція до скорочення обсягів виробництва олії: у 2024/25 МР виробництво соняшникової олії в Україні становило 5,0 млн тонн, що на 23,9% менше, ніж у попередньому маркетинговому році.

Таке значне зниження було зумовлене високими обсягами виробництва у 2023/24 МР, що стало результатом великих запасів насіння соняшнику, сформованих через обмежений експорт і неможливість вільно експортувати соняшникову олію на початку війни.

Через менший врожай насіння у 2025/26 МР обсяги переробки сировини оцінюються в 10,1 млн тонн, тож виробництво соняшникової олії також скоротиться до 4,3 млн тонн.

Тим часом внутрішнє споживання олії в Україні продовжує знижуватись через часткову окупацію територій, вимушену міграцію населення та військові дії. У 2025/26 МР споживання оцінюється у 240 тис. тонн, що на 2,0% менше попереднього МР. Тож більшість продукції піде на експорт.

Незважаючи на падіння врожайності соняшника та скорочення обсягів переробки, соняшникова олія залишається ключовим експортним товаром України на міжнародних ринках, зокрема ЄС, Близького Сходу та Азії, наголосили у асоціації.

Україна зберегла позицію найбільшого постачальника соняшникової олії до Європейського Союзу, хоча обсяги поставок були значно нижчими, ніж роком раніше.

Іспанська асоціація молодих фермерів звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на запровадження Україною 10% мита на експорт насіння соняшнику, ріпаку та сої, що призвело до недобросовісної конкуренції на європейському ринку олії.

Раніше повідомлялося, що у лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи збільшилося, у той час, як транспортування олії у напрямку морських портів скоротилися.

Раніше повідомлялося, що зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.

Раніше асоціація "Укроліяпром" заявила, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.