Україна в березні встановила рекорд з експорту соняшникової олії

У березні Україна збільшила експорт соняшникової олії порівняно з попереднім місяцем на 18% до рекордних у цьому сезоні 427 тис. т, що на 3% поступається показнику березня 2025 року.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа.

Зазначається, що при цьому поставки до Йорданії виросли порівняно з лютим у 7,7 разів до 35 тис т, до Туреччини – у 2,4 рази до 10-місячного максимуму 40 тис т, до Саудівської Аравії – у 14 разів до 8-місячного максимуму 15 тис т.

Водночас поставки до ОАЕ зменшилися на 32%, Катару – на 85%, а до Іраку були взагалі відсутні.

"Нарощування поставок до певних країн Близького Сходу обумовлене блокуванням Ормузької протоки, поблизу якої розташовані основні порти та перевантажувальні термінали країн – імпортерів, які зараз змушені шукати альтернативні шляхи поставок, зокрема й суходолом через сусідні країни, що мають вихід до Червоного моря", – наголошується в повідомленні.

Йдеться, що загалом у березні експорт соняшникової олії до країн Близького Сходу (включно з Туреччиною) виріс порівняно з лютим майже вдвічі та склав 106,6 тис т, що стало найбільшим показником з червня 2025 р.

За даними зернової біржі, на тлі війни з Іраном ціни на соняшникову олію в Україні виросли з 1250 $/т до 1300 $/т з доставкою до портів, що сприяло підвищенню цін на соняшник та нарощуванню обсягів переробки.

"У квітні сезонне збільшення поставок соняшника продовжиться, а експортний попит на олію залишиться високим завдяки підвищенню цін на нафту, пальмову та соєву олію", – прогнозує біржа.

"Український клуб аграрного бізнесу" прогнозує, що у 2025/26 маркетинговому році Україна експортує на 14% менше соняшникової олії – обсяг складе 4,1 млн тонн.