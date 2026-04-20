Україна у березні експортувала рекордний обсяг яєць за останні 5 років

Українські виробники у березні 2026 року експортували 216,2 млн штук яєць, що є рекордним показником за останні п'ять років.

Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані митної статистики.

Порівняно з лютим 2026 року експорт збільшився на 23%, а порівняно з березнем 2025 року – зріс на 25%.

В грошовому еквіваленті виручка в березні 2026 року зросла на 57% до 24 млн доларів США порівняно з березнем минулого року.

"Загалом протягом першого кварталу 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 579,5 млн штук яєць на загальну суму $66 млн. Фізичний експорт за цей період збільшився на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% відносно аналогічного періоду минулого року", – йдеться у повідомлення.

Основними покупцями української продукції у січні-березні залишалися країни ЄС, чия частка в експорті становила 74%. Найбільші обсяги споживання яєць українських виробників припали на Іспанію (26,1%), Велику Британію (13,1%), Польщу (11,7%) та Ізраїль (8,3%).

У січні 2026 року українські виробники яєць експортували 187,08 мільйона штук на суму 20,9 мільйона доларів. Порівняно з груднем 2025 року експорт зріс на 11,6%, порівняно з січнем 2025 року – на 10,6%.