Переорієнтація агросектору: Україна збільшить експорт ріпакової олії у 2,7 раза

Україна у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) планує поставити на зовнішні ринки 576 тис. тонн ріпакової олії, що у 2,7 раза більше за торішній показник.

Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

"Ситуація на ринку ріпаку у 2025/26 МР є прикладом переорієнтації українського агросектору з експорту сировини на виробництво продукції з вищою доданою вартістю. Попри зменшення загального врожаю через погодні фактори очікується, що регуляторні зміни стимулюють внутрішню переробку", – йдеться в повідомленні в УКАБ.

Очікується, що обсяг перероблення та споживання ріпаку в країні в поточному сезоні становитиме 1,5 млн тонн – це у 2,6 раза більше порівняно з 2024-25 МР.

Зазначається, що зростання виробництва олії відбувається на тлі скорочення сировинної бази.

Площі під ріпаком у 2025-26 МР становили 1,3 млн га (на 2,4% менше минулого року), а через складні погодні умови врожайність впала на 8% – до 2,6 т/га. У результаті загальний врожай культури зменшився на 10,1% – до 3,2 млн тонн.

Попри менший врожай, очікується, що виробництво ріпакової олії сягне 582 тис. тонн проти 221 тис. тонн у 2024-25 МР.

Минулого сезону високий попит на насіння ріпаку з боку іноземних покупців призвів до зниження обсягів його переробки всередині України. При цьому внутрішнє споживання ріпакової олії залишається низьким – лише 4-6 тис. тонн на рік.

"Українські споживачі традиційно віддають перевагу соняшниковій олії. Це означає, що майже весь обсяг виробленої продукції буде спрямовано на експорт", – розповіли в асоціації.

Основними ринками збуту ріпакової олії залишаються країни Євросоюзу та Азії. При цьому експорт безпосередньо сировини (насіння ріпаку) у теперішньому маркетинговому році скоротиться у 1,8 раза – до 1,8 млн тонн.

Нагадаємо:

Українські аграрії втратили близько 200 млн дол. за 6 місяців через запровадження експортних мит на сою та ріпак.