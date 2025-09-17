Низкий урожай в Украине и Европе поднял цены на подсолнечное масло

Цены на украинское и европейское подсолнечное масло выросли на фоне ожиданий низких урожаев в Украине и ограниченного производства по всему континенту.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены выросли из-за прогнозов низких урожаев и ограниченного производства по всему континенту после жаркого, засушливого лета, которое помешало развитию культур, говорится в сообщении.

Ожидается, что в Украине урожайность подсолнечника будет ниже среднего показателя за пять лет в значительной степени из-за засухи на юге, где происходит основное выращивание подсолнечника.

Об этом говорится в отчете подразделения мониторинга сельскохозяйственных ресурсов Европейского Союза.

В других странах Европы также ожидают меньший урожай. А по данным аналитической компании Strategie Grains, Европа может получить худший урожай подсолнечника за десятилетие, объем которого оценивается в 8,3 млн тонн.

В частности, крупнейший производитель Франция ожидает падения производства на 15% ниже пятилетнего среднего показателя, согласно данным Министерства сельского хозяйства Франции.

Стоимость подсолнечного масла во французских портах торгуется у самых высоких уровней с ноября 2022 года, тогда как украинские цены близки к пятимесячному максимуму, показывают данные Commodity3.

Это увеличение отражает растущие опасения относительно производства в 2025-26 годах, при том что Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника, по данным Министерства сельского хозяйства США.

"В Украине, крупнейшем экспортере подсолнечного масла, сбор урожая продвигается медленно, но "во время сбора урожая на севере и западе урожаи улучшаются", - пишет Bloomberg, ссылаясь на UkrAgroConsult.

Консалтинговая компания прогнозирует, что общий объем производства подсолнечника вырастет более чем на 8% по сравнению с прошлым сезоном, благодаря большим площадям посева.

"Сбор урожая активно продолжается в Европе. Ранние урожаи и содержание масла остаются низкими, сказал Брак из Strategie Grains, хотя он добавил, что могут быть "сюрпризы от поздних культур", - говорится в публикации Bloomberg.

Напомним:

Ранее аналитики отмечали, что вследствие летней засухи урожайность поздних культур в Украине существенно уступает прошлогодним результатам.

В августе 2025 года Украина экспортировала 4,0 млн т продукции АПК, что на 15,6% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Также сообщалось, что убытки аграриев Херсонщины уже дотягивают до миллиарда гривен. Фермеры продолжают собирать документы для признания ситуации чрезвычайной на государственном уровне, для принятия такого решения общая сумма потерь должна превысить 1,2 млрд грн.

А площадь утраченных от засухи посевов (засеянных и засаженных под урожай) составляет 386 030,76 га. Больше всего от засухи пострадали аграрии Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Николаевщина потеряла почти весь урожай кукурузы и половину подсолнечника из-за засухи.