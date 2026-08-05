За місяць Росія на 45,6% зменшила транспортування пального Чорним та Азовським морями

У липні внаслідок системних атак Збройних сил України та Служби безпеки України на російську інфраструктуру і танкери Чорному та Азовському морях транспортування нафтопродуктів РФ зменшилося на 45,6% порівняно із червнем.

Такі оперативні дані Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень"

"Внаслідок атак СОУ (ЗСУ, СБС, СБУ, ГУР, ВМС) нами оперативно зафіксовані такі результати: Чорне та Азовське море, нафтопродукти (без сирої нафти) за липень 2026 = зменшення на 45,6% до червня", – написав у Facebook керівник групи Андрій Клименко.

В тому числі відвантаження нафтопродуктів з портів Азовського моря (включно з портами річок Волга та Дон) зменшилося на 64,3% або в 2,8 рази.

Клименко нагадує, що регулярні атаки у Азовському морі почалися з 8 липня.

На Чорному морі експорт сирої нафти РФ за липень (без урахування казахської нафти) зменшився на 18,1%.

"І це тільки попередні результати, інерція дасть більше в серпні", – зауважив Клименко.

"Спостерігається накопичення російських танкерів і суховантажів в Мармуровому морі та біля узбережжя Туреччини після виконання попередніх рейсів, бо додому йти бояться. Чомусь", – написав він у соцмережі.

Тим часом відвантаження нафтопродуктів на Балтійському морі (без сирої нафти), у липні зменшення на 40,1 % або в 1,7 рази до червня.

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Нагадаємо:

За ніч проти 7 липня "Птахи Мадяра" атакували 8 танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі. А 1 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про 206 уражених одиниць "тіньового флоту".

Росія ввела заборону на експорт дизельного пального з 8 по 31 липня в рамках ширшого пакета заходів з підтримки внутрішнього ринку палива. Згодом російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.

Казахстан скоротив щоденний обсяг видобутку нафти більш ніж удвічі після закриття головного експортного термінала на Чорному морі в Росії через атаки українських дронів.

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, найсуворіший режим ввели в Криму.

Росія зібрала близько 15 танкерів, які вже перевозять або готуються перевезти Північним морським шляхом близько 8 млн барелів нафти. Це майже 60% обсягу, доставленого через Арктику до Азії за весь минулорічний сезон навігації.