У Генштабі ЗСУ розповіли про наслідки ударів по нафтопереробці РФ

Внаслідок українських ударів, у Росії уражено вже 16 великих російських нафтопереробних заводів та терміналів, зупинено роботу понад 40 технологічних установок.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Станом на червень 2026 року ураження на відстань понад 1500 кілометрів на території рф переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч російських окупантів", – говориться у повідомленні.

Генштаб повідомляє про результативний удар удар по нафтопереробці та доходах Росії: мінус понад 30% потужностей: уражено вже 16 великих російських НПЗ та терміналів, зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Через дію міжнародних санкцій ворог не може їх відновити - імпортозаміщення тут безсиле.

"Видобуток падає: немає де переробляти й важко експортувати - немає сенсу видобувати. Видобуток нафти в рф упав до річного мінімуму (до 9,009 млн барелів на добу за даними ОПЕК)", – говориться у повідомленні.

Виробництво бензину у Росії обвалилося до 16-річного мінімуму, вона заборонила експорт власного пального, але це не рятує від дефіциту:

У тимчасово окупованих Криму та на Луганщині бензин марки АИ-95 став дефіцитом - його видають за картками. На заправках Курської, Бєлгородської та Псковської областей діє обмеження – до 20 літрів на авто. А у найбільших аеропортах рф зменшується кількість авіагасу – через порожніючі резервуари запроваджено обмеження на заправку літаків.

"Ситуація погіршилася настільки, що уряд рф уже офіційно дозволив заводам випускати низькоякісне пальне (стандартів "Євро-3"), оскільки виготовляти якісний бензин через дефіцит обладнання та руйнування вони більше не здатні", – зазначили у ЗСУ.

Генштаб наголошує, що кожен пошкоджений російський НПЗ, зупинена установка переробки чи спорожніла нафтобаза – це у першу чергу локальний паливний голод для ворожої військової техніки і послаблення військових спроможностей ворога.

Нагадаємо:

У вівторок український удар безпілотником спричинив пожежу на нафтопереробному заводі, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, що призвело до зупинки роботи заводу.

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.

На тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із постачанням палива російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам випускати на внутрішній ринок бензин і дизель класу "Євро-5", але з показниками якості, що відповідають "Євро-3".

Раніше у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).

Нафтопереробний завод російської компанії "Роснєфть" в Куйбишеві 10 червня призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах.