Данія морськими дронами захистить інфраструктуру в Балтійському морі

Данія почала використовувати на Балтійському морі морські дрони, які на тлі зростаючої загрози гібридних атак з боку Росії, допоможуть захистити підводну інфраструктуру та спостерігати за судами.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі збройні сили Данії розгортають чотири такі "вітрильники" Saildrone в Балтійському морі. Ці оперативні випробування покращать можливості з морського спостереження і збору розвідувальної інформації, пише видання.

Десятиметрові безпілотні судна американського виробництва призначені виключно для збору даних. Вони оснащені датчиками, камерами і радарами За допомогою штучного інтелекту вони збирають дані, щоб отримати більш детальну картину морської активності, говориться у повідомленні.

"Оскільки зростає занепокоєння щодо так званого тіньового флоту Росії – застарілих танкерів, які використовуються для обходу санкцій, транспортуючи сиру нафту до Китаю та Індії, – дрони можуть бути використані для перевірки ідентифікації суден і фіксування незвичайних рухів, які можуть вказувати на підводний саботаж трубопроводів або кабелів передачі даних", – говориться у публікації.

Раніше компанія-виробник вже співпрацювала з ВМС США, які використовували її судна для боротьби з наркоторгівлею та незаконним виловом риби.

У той же час, у самій Данії застосування морських дронів саме американського виробництва, зазначає видання. Зокрема, через напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном після того, як Дональд Трамп погрожував захопити Гренландію, яка є частиною данського королівства.

Для покриття всієї Балтики знадобиться від 10 до 20 таких "вітрильників", пише The Guardian.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

Французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.

Також повідомлялося, що уряд Швеції оголосив про посилення нагляду за страховиками іноземних суден для боротьби з так званим "російським тіньовим флотом". Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами і виключною економічною зоною країни.

Як повідомлялося раніше, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

18 травня російська влада в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти. Його звільнили 19 травня.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.