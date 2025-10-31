Незадеклароване майно: ДБР завершило розслідування щодо посадовця Держрибагентства

Працівники ДБР завершили розслідування щодо головного державного інспектора Держрибагентства, який у декларації за 2024 рік не вказав квартиру вартістю близько 3,5 млн грн та авто дружини.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі встановили, що держслужбовець не задекларував квартиру площею 98,2 кв. м у Броварах під Києвом, оформлену на дружину, а також автомобіль, який був у її власності. Вартість авто в договорі купівлі-продажу була занижена кілька разів", – говориться у повідомленні.

Також Бюро ініціювало перед САП питання про стягнення цих активів у дохід держави, оскільки вони могли бути набуті незаконно.

"Таким чином, ДБР не лише розслідувало факт недостовірного декларування, а й зробило процесуальні кроки для передачі підозрілих активів державі", – говориться у повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади, говориться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.Обвинувальний акт скеровано до суду.

