Розкрадання 90 мільйонів на дронах: правоохоронці викрили посадовців Держспецзв'язку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, після ухвалення змін до державного бюджету у 2023 році, Держспецзв'язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. У керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.

"Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження", – говориться у повідомленні.

"Таким чином, у травні–вересні 2023 року Держспецзв'язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн", – стверджує НАБУ.

Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

"Завдяки своєчасним діям НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 млн дол. на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні", – говориться у повідомленні.

Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Слідство триває, встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.

