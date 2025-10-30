Мільйон гривень збитків державі на розмитненні квадроциклів – судитимуть митника

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно старшого інспектора одного із митних постів Київської митниці Держмитслужби за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем під час розмитнення квадроциклів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією обвинувачення, старший інспектор оформив митну декларацію на імпорт партії квадроциклів, які ввозились в Україну за заниженою вартістю із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

"Попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів", – говориться у повідомленні.

Такі його дії призвели до недоотримання державним бюджетом України майже мільйон гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Нагадаємо:

Українка намагалася вивезти до Румунії 970 тис доларів під капотом легкового автомобіля Mercedes.

Дружині посадовця Державної митної служби з Хмельниччини довелося доплатити 309 тис. грн податку після повної перевірки декларації чоловіка Національним агентством з питань запобігання корупції.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина.

На Харківщині прокуратура через суд повернула до бюджету майже 12 млн грн. Суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури та зобов'язав приватне товариство сплатити державі близько 12 млн грн заборгованості з концесійних платежів, включно зі штрафними санкціями, інфляційними втратами та 3% річних.