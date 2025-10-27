Збагачення на фіктивних діагнозах: завершено слідство щодо керівниці Хмельницької МСЕК

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина.

Йдеться про ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу

"За версією слідства, керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", яка також є депутатом обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина", – говориться у повідомленні.

Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого — за сприяння чоловіка — вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

"Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду", – повідомляє НАБУ.

4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.

У жовтні 2024 року розгорівся скандал довкола керівництва Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). У робочому кабінеті її очільниці Тетяни Крупи виявили 100 тис. дол., медичні документи з ознаками підроблення та списки "ухилянтів" з прізвищами та фіктивними діагнозами. Загалом при обшуках у неї вилучили 6 млн дол. у різних валютах.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п'ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).