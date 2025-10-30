Експосадовця державної виконавчої служби ув’язнили на п’ять років

Суд визнав винним у шахрайстві колишнього начальника відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Львівської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника одного з відділів державної виконавчої служби у Львівському районі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України", – говориться у повідомленні.

Суд визнав його винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі і призначив покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує прокуратура.

"Доведено, що у серпні 2022 року засуджений, перебуваючи на керівній посаді державної виконавчої служби, ошукав свого колишнього підлеглого", – говориться у повідомленні.

"Так, колишній посадовець переконав експрацівника виконавчої служби, що може за 4 тис. доларів США вплинути на правоохоронців і допомогти із закриттям кримінального провадження. Відтак той зможе уникнути відповідальності за підробку документів", – розповідає прокуратура.

Посадовець погрожував підлеглому, що в разі відмови правоохоронці знайдуть "достатньо доказів" для притягнення його до кримінальної відповідальності. Насправді отримані кошти посадовець мав намір в повному обсязі залишити собі.

Його затримали одразу після отримання обумовленої суми, кошти вилучено, говориться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

