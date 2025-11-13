На Волині збудують завод з виробництва сухого картопляного пюре

Компанія Volyn Smart Agro Cluster готує проєкт заводу з виробництва сухого картопляного пюре. Вартість будівництва складатиме до чотирьох мільйонів євро.

Про це пише LIGA.net.

Компанія вже отримала комерційну пропозицію від європейського інвестора, подробиці якої стануть відомі після конференції Rebuild Ukraine у Варшаві 14 листопада, де проєкт представлять офіційно, говориться у публікації.

"Конкуренція буде вже не з виробниками картоплі, а із її переробниками — серед яких чернігівська компанія "Левона", корпорація Nestle (ТМ Мівіна) та японсько-в'єтнамське підприємство "Маревен Фуд Україна", — пише сайт.

Голова кооперативу Анатолій Аршулік також прицінюється до комплексу із виробництва крохмалю. За його словами, комплекс готова продати чернігівська компанія "Вимал".

"Йдеться про обладнання, яке не потрібне "Вималу2 після того, як вони побудували новий завод2, — зазначив Аршулік.

Орієнтовний обсяг інвестицій у такий проєкт становить 20 млн грн.

