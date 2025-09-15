На Черкащині запускають новий переробний завод

Компанія "Золотоніський бекон" завершує будівництво нового заводу "AMILL-CORN", який спеціалізується на переробці кукурудзи.

Компанія, яка входить до Інвестиційної групи "Time", зазначає, що запуск нового заводу вже на фінішній прямій.

Підприємство зможе переробляти до 100 тис. т зерна на рік. Він використовуватиме сучасні технології контролю якості на всіх етапах і вироблятиме крупи та борошно різних фракцій до цінних кормових відходів.

За даними видання, групі "ТАЙМ" належить оптово-роздрібний ринок сільськогосподарської продукції "Фермерський" у м. Черкаси, загальною площею 12 541 м2, підприємство "Кабест", яке виробляє кондитерський крем та цукор, кондитерська фабрика "Шарлотт" — виробник кондитерських виробів.

"Золотоніський бекон" — сільськогосподарське підприємство, якому належить свинокомплекс у с. Крупське Черкаської обл., також "Time" має біля 2500 корів.

