Інвестиції техногігантів у ШІ знизили вільний грошовий потік до десятирічного мінімуму

Найбільші технологічні компанії США витратять цього року близько 725 млрд доларів на розвиток штучного інтелекту та дата-центрів, але це знизить їхній сукупний вільний грошовий потік.

Про це пише Financial Times.

Компанії Amazon, Alphabet, Microsoft і Meta витратять у 2026 році близько 725 млрд доларів на розвиток штучного інтелекту та дата-центрів.

Через це їхній сукупний вільний грошовий потік у третьому кварталі може впасти до $4 млрд проти середніх 45 млрд доларів за квартал у часи після пандемії, прогнозують аналітики Волл Стріт.

Компаніям доводиться робити значні інвестиції у фізичну інфраструктуру – дата-центри, сервери та мережеве обладнання, пояснюють аналітики.

За оцінками Visible Alpha, річний вільний грошовий потік чотирьох техногігантів у 2026 році впаде до найнижчого рівня з 2014-го, хоча зараз їхні доходи приблизно у сім разів більші, ніж тоді.

Зокрема, Amazon, за прогнозами, цього року витратить більше грошей, ніж заробить. Цього року компанія має намір інвестувати 200 млрд доларів.

Meta у другій половині року також очікує негативний cash flow. Компанія вже залучила 55 млрд доларів боргу за останні шість місяців і призупинила викуп власних акцій. Це найдовша пауза в buyback із 2017 року, кажуть аналітики.

Alphabet вперше з 2015 року не викупила жодної акції у першому кварталі. Паралельно компанія розмістила 31 млрд доларів нового боргу та додатково випустила облігації ще на 17 млрд доларів у євро та канадських доларах.

Microsoft також стикається зі стрімким зростанням витрат. Компанія повідомила, що інфляція цін на обладнання та компоненти додасть 25 млрд доларів до її капітальних витрат цього року.

Вартість серверів, мережевого обладнання та програмного забезпечення на балансі Microsoft зросла більш ніж утричі з середини 2022 року – з 61 млрд доларів до 191 млрд доларів.

Частина компаній виводить дата-центри за межі балансу через спеціальні структури фінансування, які дозволяють залучати інвесторів і приховувати частину боргового навантаження.

Експерти попереджають, що це може ускладнити оцінку реальних ризиків у разі падіння попиту на ШІ-інфраструктуру. Водночас компанії змушені продовжувати інвестувати, щоб не відстати від конкурентів у розвитку ШІ, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що акції ринків, що розвиваються, досягли рекордного рівня на тлі зростання азійських виробників чіпів: ріст був майже повністю зумовлений трьома азійськими виробниками.

Раніше повідомлялося, що Texas Instruments інвестує понад 60 мільярдів доларів у розширення виробництва напівпровідників у США.