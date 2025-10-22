На Київщині побудують підприємство із заморожування ягід та овочів
На Київщині поблизу Обухова зведуть завод із тунельного заморожування ягід та овочів.
Про це пише сайт EastFruit.
Завод планує побудуватиТОВ "Голдбері", зараз компанія вирощує овочі та ягоди на 51 га, і планує розширити зрушувані площі до 1 тис. Га.
За словами керівника підприємства Володимира Чорнобая, нова переробна лінія дозволить компанії переробляти від 1 до 2 тис. тонн власної продукції щороку, а в перспективі – до 60 тонн на добу.
Підприємство працює над створенням повного циклу виробництва, де ягідництво, овочівництво та переробка будуть об'єднані в єдину систему, пише сайт, посилаючись на асоціацію "Ягідництво України".
"Ми будуємо бізнес так, щоб виробник і переробник були єдиною командою. Наша мета – стабільно постачати якісну сировину та розвивати експорт2, – зазначив Володимир Чорнобай.
Компанія вже має 51 га під ягідними та овочевими культурами (малина, суниця, солодкий перець, цукрова кукурудза) і планує розширити площі зрошення до 1 тис. га протягом найближчих п'яти років.
"У 2025 році "Голдбері" вперше вийшла на зовнішні ринки, відправивши на експорт 40 тонн полуниці та готуючи поставку 100 тонн замороженої малини", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
У січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Найбільше українських заморожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).
Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати. Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані.
Раніше повідомлялося, що оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.
Також повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.