У Ізмаїлі інвестують у "некласичну" переробку соняшника

Компанія "Голден Агро" інвестує у дооснащення олієпресового заводу в Ізмаїлі для переробки соняшника.

Про це пише Latifundist.com.

"Голден Агро" спільно з компанією "ВЕРЕС", яка нещодавно увійшла до її структури, планує запустити унікальний для України проєкт із переробки соняшника — виробництво каліброваного ядра. Партнером виступає компанія "Еліка", – говориться у публікації.

Некондиційне обрушене насіння соняшнику піде на виробництво олії. Як пояснив директор компанії "ВЕРЕС" Володимир Зубков, це дасть змогу здешевити виробничі процеси і отримати премію до 10%.

Для цього планується дооснащення олієпресового заводу "Голден Агро" в Ізмаїлі. Відходи від переробки підуть на виробництво пелет.

Компанія вирішила рухатися саме в цьому напрямку, а не йти у класичну переробку, бо тонна олії коштує близько $1 тис., а ядро соняшника вже сягає €2 тис. за тонну. Продукція орієнтована на експорт, зокрема, інтерес до неї вже проявили європейські покупці, говориться у публікації.

Початковий обсяг переробки становитиме 16 тис. т власного урожаю. Наразі проєкт перебуває на етапі підписання контракту та внесення авансу.

Нагадаємо:

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

У липні частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.