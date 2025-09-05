На Черкащині почали будувати завод з виробництва картоплі фрі

У Черкаській області стартувало будівництво заводу з виробництва картоплі фрі, потужністю до 60 тис. тон.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Компанія "Філд-груп" зводить його на території нового індустріального парку "Біосенс", що повністю відповідає стратегії розвитку нашої області", – зазначив він.

"Ми працюємо над зміщенням фокусу з вирощування сировини до глибокої переробки. Бо це про додану вартість, зниження залежності від імпорту і експортоорієнтованість. А ще – про щонайменше 300 нових робочих місць на цьому підприємстві", – пояснив Табурець.

"Цей індустріальний парк має всі шанси стати успішним прикладом створення інвестиційних майданчиків нового типу. Технічна підтримка – від міжнародників: команди UNIDO в межах Глобального проєкту екоіндустріальних парків (GEIPP II – Україна)", – додав чиновник.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що підприємство "Потейто Агро" готується до запуску заводу із переробки картоплі на фрі, частина обладнання доставлена в господарство. Потужність перероблювання становитиме приблизно 150-180 тис.тонн на рік.

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко розповіла, що вирощувати сорти картоплі для переробки на фрі хочуть чи не всі українські картоплярі, адже її вартість удвічі більша, ніж чипсової, проте це складно втілити технологічно, оскільки відповідні сорти потребують значного зрошення.

Раніше також повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати.