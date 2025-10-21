На Черкащині розпочали будівництво заводу з виробництва кормів

У Звенигородській громаді Черкаської області розпочинають будівництво заводу Feednova Center, який виготовлятиме високопротеїнові кормові домішки і тваринні жири.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство розповідає про церемонію закладання першого каменю майбутнього заводу. І зазначає, що це старт важливого інвестиційного проєкту, який сприятиме розвитку промисловості, аграрного сектору, зокрема галузі тваринництва, та створенню доданої вартості в Україні.

"Адже продукція підприємства – високопротеїнові кормові домішки і тваринні жири – має стабільний попит на внутрішньому ринку та високий експортний потенціал, особливо в країнах ЄС, Близького Сходу та Азії", – пояснює відомство.

За даними міністерства, підприємство стане одним із найбільших в Україні виробників високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів. Загальна вартість інвестицій становить 649,8 млн грн (що близько 14,4 млн євро).

"На сьогодні Міністерство економіки надало інвестору висновок про доцільність реалізації проєкту. Розпорядження про підписання договору між державою та інвестором перебуває на стадії погодження центральних органів виконавчої влади. Найближчим часом буде підписано договір між інвестором та державою", – інформує Мінекономіки.

"Це приклад того, як державна підтримка, приватні інвестиції та стратегічне бачення можуть об'єднатися задля створення конкурентного виробництва в Україні. Навіть у воєнний час українські інвестори бачать перспективу, довіряють державним механізмам і вкладають у високотехнологічну переробку", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

"Саме такі підприємства, як Feednova Center, стають основою відновлення економіки, розвитку регіону, створюють робочі місця й формують сучасну промислову політику за принципом "Зроблено в Україні", – сказав він.

"Збір та ефективне використання побічних продуктів м'ясопереробки є засадою сталого розвитку аграрного сектору. Важливо, що Feednova Center не лише про бізнес, а й про відповідальність перед довкіллям та країною в цілому", – зауважив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Feednova Center – один із найбільших в Україні виробників високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів, стане першим проєктом в Україні, який отримає компенсацію вартості збудованих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури вже у 2025 році. Загальний обсяг державної підтримки оцінюється у 172,1 млн грн, додали у Мінекономіки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія "Золотоніський бекон" завершує будівництво нового заводу "AMILL-CORN", який спеціалізується на переробці кукурудзи.

Раніше повідомлялося, що Компанія "Голден Агро" інвестує у дооснащення олієпресового заводу в Ізмаїлі для переробки соняшника. Підприємство запустить виробництво каліброваного ядра.

У Ірпені запрацював перший в Україні завод поліетиленових труб "Планета Пластик" на енергії сонця.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині завершили першу чергу будівництва овочесховища. Воно включає сім холодильних камер загальною ємністю 1275 тонн з технологією регульованого газового середовища.