Китайські компанії у сфері чистих технологій залишають США: яка причина

Китайські компанії у сфері чистих технологій відступають з США через ворожу політичну обстановку та потенційну втрату стимулів епохи Байдена.

Про це пише Bloomberg.

Китайські компанії в цьому секторі відмовилися від запланованих на 2025 рік виробничих проектів у США на 2,8 мільярда доларів. Більше половини запропонованих китайських інвестицій у чисті технології в США були скасовані, призупинені або затримані.

"Рішення компанії Jinko Solar Co. продати контроль над своїм підприємством у Флориді є частиною більшого спаду, який призвів до зниження інвестицій у всі чисті технології в США", – говориться у повідомленні.

Шанхайська компанія Jinko погодилася продати близько 75% частки у своєму заводі з виробництва сонячних панелей у Флориді фонду прямих інвестицій FH Capital.

Компанія пояснила це "оптимізацією розподілу активів за кордоном, забезпеченням довгострокового стратегічного планування в США та підвищенням гнучкості".

Причому виробники сонячного обладнання та інших технологій різкого відмовилися від проєктів "після скасування податкових кредитів епохи Байдена", зазначає агентство.

Китайські компанії у сфері чистих технологій стикаються з дедалі більш ворожчим політичним середовищем і потенційною втратою стимулів епохи Байдена, говориться у повідомленні.

Згідно з дослідженням Rhodium Group, станом на кінець березня, більше половини запропонованих китайських інвестицій у чисті технології в США, оголошених з 2022 року, були скасовані, призупинені або затримані.

Це частина більшого спаду, який спостерігався минулого року з падінням на 17% у всіх інвестиціях у чисті технології в США, зазначила компанія Rhodium.

Податкові кредити ери Байдена спонукали китайські компанії оголосити про інвестиції в розмірі 5,6 мільярда доларів лише в 2023 році.

"Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа скасувала стимули і, що найважливіше, податковий закон минулого року ввів нові перешкоди для виробників, які мають зв'язки з так званими іноземними суб'єктами, що викликають занепокоєння", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що промислова стратегія Китаю загрожує промисловому виробництву в найбільш розвинених економіках світу: Пекін активно посилює свій контроль над ланцюгами вартості, використовуючи регуляції та економічний примус.

США запровадили санкції проти трьох китайських комерційних супутникових компаній за підтримку Ірану — лише за кілька днів до поїздки президента Дональда Трампа до Пекіна на саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У 2025 році відновлювані джерела енергії вперше стали найбільшим джерелом електроенергії у світі, випередивши вугілля.