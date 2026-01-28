Родина митників програла апеляцію: держава забере активи на 8,5 мільйона гривень

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення, яким було визнано необґрунтованими активи на 8,5 мільйонів гривень подружжя одеських митників.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанці.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув дохід держави активи, що належать подружжю митників – начальнику відділу та головному державному інспектору Одеської митниці, а також їхньому сину – посадовцю районної ради на Київщині.

Підставою для рішення АП ВАКС стали результати моніторингу способу життя, який здійснило НАЗК.

Під час моніторингу уповноважені особи НАЗК встановили, що у 2021 році подружжя набуло у власність квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м.

Їхній син, який обіймає посаду заступника голови районної ради на Київщині, придбав квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль "TOYOTA RAV-4 HYBRID" 2018 року випуску.

"При цьому право власності на зазначені активи посадовці зареєстрували на їхню близьку родичку 1937 року народження. Сума незаконних активів сягає 8,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

НАЗК додає, що після початку моніторингу способу життя згаданих суб'єктів, вони терміново продали це рухоме і нерухоме майно.

"Аналіз законних доходів та заощаджень родини свідчить, що посадовці та їхні близькі родичі не могли придбати згадані активи за рахунок законних доходів", – говориться у повідомленні.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

