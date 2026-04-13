У Києві судитимуть шахраїв, які заволоділи квартирами вартістю 25 мільйонів гривень

У Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом – їх обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, які за допомогою підроблених документів намагалися заволодіти елітною нерухомістю у столиці, говориться у повідомленні.

Встановлено, що адвокат, представляючи інтереси подружжя – власників квартир у Києві, отримав копії їхніх документів та намагався заволодіти їх квартирами на Осокорках та Печерську.

Йдеться про дві квартири загальною площею понад 320 кв.м у житлових комплексах бізнес-класу по вул. Трускавецькій та Болсуновській. Їх орієнтовна вартість становить понад 25,6 мільйона гривень, зазначає прокуратура.

Обвинувачені підробили довіреності від імені власників квартир та залучили осіб, які видавали себе за них у нотаріуса, таким чином отримавши право розпоряджатися майном.

Надалі квартири передали до статутного капіталу підконтрольної фіктивної компанії з подальшим переоформленням права власності.

В рамках розслідування на нерухомість було накладено арешт, квартири вже повернуті власникам.

Дії обвинувачених кваліфіковано як шахрайство, підроблення документів, легалізація майна та створення фіктивних підприємств. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

