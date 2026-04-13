64 тисячі українських держслужбовців декларують "бездомність" – ЗМІ

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік – понад 64 тисячі посадовців.

Про це пише NGL.media.

Серед майже 46 тис. держслужбовців, які принаймні впродовж останніх двох років не декларували жодного житла, найбільше представників місцевої влади, а також комунальних підприємств – 9,5 тис.

Далі, за даними NGL.media, йдуть правоохоронці та військовослужбовці (по 7,3 тис.), ще майже півтори тисячі – це працівники міністерств та підпорядкованих їм територіальних органів і служб.

Не вказали жодної нерухомості і дев'ятеро працівників Офісу Президента.

NGL.media виявили ще принаймні сімох суддів без житла. "З огляду на те, що українські судді заробляють не менше 100 тис. грн на місяць, це виглядає надто малоймовірним", – говориться у публікації.

Серед правоохоронців найбільше декларантів без нерухомості серед поліцейських і патрульних. Хоча зустрічаються і працівники інших відомств – зокрема, 14 працівників Бюро економічної безпеки і шість службовців Державного бюро розслідувань, зазначає видання.

Щороку держслужбовці повинні заповнити на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) майнову декларацію за попередній рік.

Вона складається із 16 розділів – інформація про самого декларанта, членів сімʼї, доходи, заощадження, кредити, членство в громадських організаціях, а також рухоме та нерухоме майно.

Декларант повинен вказати всю нерухомість, яка хоча б якось із ним повʼязана: будинки, квартири, земельні ділянки, гаражі, паркомісця, навіть сараї. І значення не має, чи володіє він цією нерухомістю, чи орендує або безкоштовно користується нею.

У той же час Національне агентство з питань запобігання корупції не може опрацювати всі декларації, зазначає NGL.media. Щороку подається близько 630 тис. декларацій, водночас у межах повних перевірок НАЗК аналізує лише близько 1200 декларацій.

