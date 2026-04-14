У Бучі викрито велику квартирну аферу: постраждали ветерани та ВПО

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко, а також Офіс генерального прокурора.

"Буча, місто яке продовжує відновлюватися після окупації. І саме тут окремі особи вирішили заробити на чужій біді", – написав Кравченко у Телеграм.

За його словами, жертвами афери стали ветерани, а також ті, хто вже втрачав дім через війну: внутрішньо переміщені особи.

Як зазначив генпрокурор, люди вкладали останні заощадження у нове житло, а замість нього отримали обман.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури двом особам повідомлено про підозру.

Йдеться про керівників житлово-будівельних кооперативів, які пропонували інвестувати в нібито будівництво багатоповерхових будинків.

Вони укладали договори, демонстрували "документи" і створювали відчуття законності. Люди платили сотні тисяч гривень.

Результат: жодного житла. Будівництво не завершено, об'єкти не введені в експлуатацію, кошти привласнені, зазначає прокуратура.

На цей час встановлено 66 потерпілих. Загальна сума збитків понад 35,5 млн гривень.

"Це не просто шахрайство. Це спроба нажитися на чужій біді, на тих, хто втратив дім, і на тих, хто цей дім захищав", – наголосив Кравченко.

Прокуратура встановлює причетних до цієї схеми. Кошти мають бути повернуті людям, говориться у повідомленні.

У Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом – їх обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн гривень.

Раніше правоохоронці викрили мешканку міста Ізюм на Харківщині, яка незаконно отримала з держбюджету компенсацію за зруйноване житло у межах державної програми "єВідновлення".

Також раніше Національна поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами перевищує 12 мільйонів гривень.