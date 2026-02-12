На Прикарпатті посадовця поліці звинувачують у шахрайстві

На Прикарпатті викрили заступника начальника обласного управління поліції охорони, який обманом отримав понад 2,6 мільйона гривень і не задекларував їх.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як зазначено у повідомленні, Івано-Франківська обласна прокуратура та територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

Як уточнюють у прокуратурі Івано-Франківської області, підозрюваний привласнив кошти родини загиблої військовослужбовиці Національної гвардії України.

"За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів 2,7 млн грн свого дядька - батька військовослужбовиці Нацгвардії України, яка загинула у 2022 році під час оборони "Азовсталі". Йдеться про кошти державної допомоги, отримані родиною після загибелі доньки", – розповіли у прокуратурі.

Слідство встановило, що посадовець переконав потерпілого вкласти ці гроші у придбання трикімнатної квартири площею 110 кв. м в одній із новобудов Івано-Франківська.

Після внесення коштів до каси будівельної компанії підозрюваний оформив майнові права на квартиру на ім'я своєї матері, підписавши документи від її імені, а згодом зареєстрував на неї і право власності.

"Після завершення ремонту посадовець оселився у квартирі разом із сім'єю та фактично користувався нею, однак, за результатами перевірки НАЗК, не відобразив ці відомості у щорічній декларації, хоча був зобов'язаний це зробити. Сума недостовірних відомостей становить 2,7 млн грн", – розповіли у прокуратурі.

Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, зазначають у НАЗК, яке під час повної перевірки встановило, що "суб'єкт декларування у декларації за 2023 рік не відобразив відомості про власний дохід – кошти у розмірі понад 2,6 млн грн, отримані від фізичної особи".

Дії посадовця кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом та декларування недостовірної інформації.

Підозрюваний може отримати до 12 років з конфіскацією майна. Наразі підозрюваного звільнено з посади, з 2 січня 2026 року він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові під оперативним супроводом Івано-Франківського управління ДВБ НП України.

