На Хмельниччині викрили посадовця: не задекларував магазин та автівки

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області – він приховав майно на понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань.

"Значна частина активів була оформлена на дружину та набута під час шлюбу. Незважаючи на вимоги чинного законодавства, посадовець не відобразив ці відомості у своїй декларації", – повідомляє прокуратура.

До переліку незадекларованого майна входять:

• магазин елітних меблів вартістю 24 791 606 грн;

• автомобіль AUDI Q8 вартістю 2 647 000 грн;

• автомобіль AUDI Q5 вартістю 2 427 000 грн;

• ще один AUDI Q5 вартістю 504 000 грн.

"Після викриття правопорушення посадовець звільнився з посади. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації", – говориться у повідомленні.

