На тлі перебоїв з Інтернетом росіяни забрали з банків 500 мільярдів рублів

Витік ліквідності з банківської системи РФ посилюватись на фоні попиту росіян на готівкові рублі в періоди відключення мобільного інтернету.

Про це пише The Moscow Times.

Лише за минулий тиждень з банків додатково забрали 121 мільярд рублів. з початку червня з системи вже пішло більше 500 мільярдів рублів, підрахували аналітики російського Альфа-банку.

Центробанк пов'язує цю тенденцію зі збоями в роботі мобільного інтернету. Населення та бізнесу хочуть сформувати запас готівкових коштів для розрахунків.

Це відбувається на тлі новин про нововведення в законодавстві, що стосуються моніторингу платежів, а також про тимчасового відключення інтернету в окремих регіонах, зазначає російський регулятор.

Нерівномірність розподілу ліквідності в банківській системі збільшується і низка банків, що зіткнулися з відчутним відтоком готівки, почали більше позичати в Центробанку, говориться у повідомленні.

"Регіональні чиновники самі рекомендують громадянам знімати більше готівки через перебої в роботі мобільного Інтернету, які пов'язують із забезпеченням безпеки через загрози атак безпілотних літальних апаратів", – пише видання.

Так, влада Примор'я на фоні відключення мобільного інтернету порадила жителям мати при собі готівку, щоб розраховуватися нею в транспорті та магазинах.

"Центральний банк оцінив профіцит ліквідності банківського сектора на 13 серпня в 1,3 трильйона рублів", – говориться у повідомленні.

"Регулятор все ще очікує переходу банків протягом року від структурного профіциту ліквідності до дефіциту та на минулому тижні знизив оцінку дефіциту на кінець 2025 року до 1,1-1,9 трильйона рублів", – зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

У липні Росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць.

В Криму ввели віялові відключення мобільного інтернету, щоб "протистояти атакам дронів".

Станом на 29 липня у Красноярському краї вже чотири дні був відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".