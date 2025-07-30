У липні РФ втановила антирекорд з кількості відключень інтернету – розвідка

У липні Росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, але й за регулярністю. Якщо раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер, то нині зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах відбувається майже щоденно", – підкреслили в розвідці.

З її даними, відключення зафіксовано в десятках регіонів, зокрема в Липецькій, Володимирській, Московській, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях.

Розвідка зазначає, що у червні 2025 року перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні ситуація погіршилася, з масовими збоями додатково в 18 регіонах. Причому навіть ті, що розташовані далеко від зони бойових дій (Примор'я, Сахалін, Камчатка). Збої спостерігаються і в роботі провідного інтернету.

Йдеться, що російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально. Проте справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для кремля, наголошують в розвідці.

Нагадаємо:

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

Станом на 29 липня у Красноярському краї вже чотири дні був відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".