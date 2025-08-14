На фоне перебоев с Интернетом россияне забрали из банков 500 миллиардов рублей

Утечка ликвидности из банковской системы РФ усиливаться на фоне спроса россиян на наличные рубли в периоды отключения мобильного интернета.

Об этом пишет The Moscow Times.

Только за прошедшую неделю из банков дополнительно забрали 121 миллиард рублей. с начала июня из системы уже ушло более 500 миллиардов рублей, подсчитали аналитики российского Альфа-банка.

Центробанк связывает эту тенденцию со сбоями в работе мобильного интернета. Население и бизнес хотят сформировать запас наличных средств для расчетов.

Это происходит на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах, отмечает российский регулятор.

Неравномерность распределения ликвидности в банковской системе увеличивается и ряд банков, столкнувшихся с ощутимым оттоком наличности, начали больше занимать у Центробанка, говорится в сообщении.

"Региональные чиновники сами рекомендуют гражданам снимать больше наличных из-за перебоев в работе мобильного Интернета, которые связывают с обеспечением безопасности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов", - пишет издание.

Так, власти Приморья на фоне отключения мобильного интернета посоветовали жителям иметь при себе наличные, чтобы рассчитываться ими в транспорте и магазинах.

"Центральный банк оценил профицит ликвидности банковского сектора на 13 августа в 1,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

"Регулятор все еще ожидает перехода банков в течение года от структурного профицита ликвидности к дефициту и на прошлой неделе снизил оценку дефицита на конец 2025 года до 1,1-1,9 триллиона рублей", - отмечает The Moscow Times.

Напомним:

На Урале и в Сибири массово исчезает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.

В июле Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.

В Крыму ввели веерные отключения мобильного интернета, чтобы "противостоять атакам дронов".

По состоянию на 29 июля в Красноярском крае уже четыре дня отсутствовал мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".