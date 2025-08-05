"На декілька годин, а то і днів": в Криму ввели віялові відключення мобільного інтернету

В Криму ввели віялові відключення мобільного інтернету, щоб "протистояти атакам дронів".

Про це пише "Суспільне. Крим" з посиланням на російські ЗМІ.

"Мобільний інтернет буде віялово відключатись на півдні РФ та в Криму за федеральною командою, без участі місцевої влади на декілька годин, а то і днів. Це робиться для протидії атакам і виключення можливості управління та наведення дронів", – повідомив окупаційний радник "голови Крима" Олег Крючков.

Він додав, що голосовий зв’язок і смс-повідомлення будуть працювати. Кримчанам порадили користуватись домашнім чи муніципальним Wi-Fi, а також мати з собою готівку. Тому що при таких відключеннях термінали у магазинах, ресторанах та транспорті не працюватимуть.

Нагадаємо:

У липні Росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць.

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

Станом на 29 липня у Красноярському краї вже чотири дні був відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".