Росіянам у Красноярському краї вже чотири дні глушать мобільний інтернет

У Красноярському краї вже чотири дні відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".

Про це пише Meduza.

Влада Красноярського краю вперше прокоментувала тривале відключення мобільного інтернету, що розпочалося 26 липня. Губернатор регіону Михайло Котюков заявив, що обмеження є тимчасовими та пов’язані з "необхідністю посилення заходів безпеки в окремих районах на основі даних про оперативну обстановку і для профілактики мережевих загроз".

За його словами, аналогічні заходи впроваджуються і в інших регіонах Росії. При цьому детальніша інформація про масштаби відключення або тривалість обмежень не розголошується.

Нагадаємо:

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.