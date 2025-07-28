Росіяни на Уралі та в Сибіру залишаються без звʼязку та інтернету

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

Про це повідомляють Downdetector, Mash, Проспект Мира та проєкт "На зв'язку", передає The Moscow Times.

Жителі десятків міст Росії, зокрема Єкатеринбурга, Челябінська, Нижнього Тагілу та Красноярська, скаржаться на повне або часткове відключення мобільного інтернету.

За даними Downdetector, лише за останню добу надійшло понад 8000 скарг. Люди не можуть скористатися базовими сервісами: оплатити проїзд, замовити доставку, викликати таксі чи відкрити додатки.

У Красноярську перебої тривають із 26 липня. Мобільні оператори заявляють, що проблеми не пов’язані з їхньою інфраструктурою — це наслідок обмежень, запроваджених владою з міркувань безпеки. У результаті вартість поїздок у таксі зросла втричі, а системи не можуть коректно розрахувати маршрут без інтернету.

Місцева влада відмовляється давати коментарі. У Роскомнагляді також не відповідають на звернення, а замість гудка в телефоні звучить пісня Don’t Worry, Be Happy.

Росія з травня активно глушить мобільний зв’язок у зв’язку з "ризиками від українських БПЛА". Тоді заходи пояснювали підготовкою до 80-річчя Перемоги. Відтоді відключення стали регулярними, навіть у далеких від бойових дій регіонах, таких як Сахалін, Камчатка й Примор’я.

У липні зафіксовано рекордне число інтернет-шатдаунів — блокування зв’язку охопили 77 регіонів. Депутати Держдуми порадили громадянам "звикати", бо "безпека — важливіша за комфорт".

Нагадаємо:

У столиці Росії Москві під час параду на Красній площі можуть відключити не тільки мобільний інтернет, а й "заглушити" весь мобільний зв'язок.

Починаючи з 5 травня, через репетицію параду у Москві почалися відключення мобільного інтернету.

Жителі столиці Росії Москви та Підмосков'я на тлі підготовки до параду, запланованого на 9 травня, можуть зіткнутися з проблемами в роботі Системи швидких платежів.