Журналісти оцінили вплив британських погроз на трафік "тіньового флоту" РФ

Попри різкі заяви британського уряду про готовність перехоплювати судна російського так званого "тіньового флоту", майже дві сотні таких танкерів безперешкодно пройшли через територіальні води Великої Британії.

Про це пише агентство BBC.

Як свідчить аналіз даних, проведений BBC Verify, з кінця березня 184 судна, які підпадають під британські санкції, здійснили 238 рейсів у зоні інтересів Великобританії. Більшість з них пройшла через Ла-Манш.

При цьому уряд не повідомляє про перевірки цих суден, зазначає BBC.

"У березні прем'єр-міністр Кір Стармер офіційно оголосив, що британські збройні сили отримали право підніматися на борт суден, що потрапили під санкції. Однак статистика говорить про те, що риторика Лондона поки що не збігається з реальністю", – говориться у публікації.

З зафіксованих рейсів принаймні в 94 випадках танкери заходили безпосередньо в територіальні води країни — зону в межах 12 морських миль від узбережжя. Інші маршрути пролягали через виняткову економічну зону Великобританії.

Більшу частину цього флоту складають нафтові танкери, також були помічені судна для перевезення зрідженого природного газу, зазначає BBC.

Незважаючи на заяви уряду, юридичні обмеження заважають захоплювати судна під іноземними прапорами, говориться у публікації.

Тим не менш, BBC відзначає "деякі ознаки впливу британської політики на логістику "тіньового флоту". Частина суден почала обирати більш довгі та дорогі маршрути навколо Ірландії та півночі Шотландії, щоб уникнути заходу в Ла-Манш. Це збільшує витрати на паливо та час доставки для російських нафтотрейдерів.

Раніше повідомлялось, що посадовці ЄС обговорюють можливість введення нового пакету санкцій проти РФ, основною метою якого стане послаблення "тіньового флоту", банків та фірм, що продають викрадене українське зерно.

Раніше журналісти вже звертали увагу, що хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у 2025 році з російських портів танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів, найбільшу кількість, 1111 рейсів, вони здійснили з портів Росії на Балтійському морі. За рік вони перевезли значно більше 230 мільйонів тон.

Раніше керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що Росія занижує реальні обсяги експорту нафти.