Суд наказав не повертати урожай із землі Міноборони, якою користувалися фермери

Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Про це свідчить рішення суду від 11 серпня.

У 2018 році КЕВ та ТОВ "Аграрна Справа" уклали договір щодо спільної обробки земельної ділянки загальною площею 547 га, яка є власністю держави.

У кінці 2024 року строк угоди закінчився і КЕВ її розірвав.

Водночас "Аграрна Справа" заявила, що наприкінці 2024 року засіяла площу 298 га озимою пшеницею, урожай який мала зібрати у 2025.

А оскільки договір був розірваний у 2024 році, то на думку фермерів, врожай все-таки мала зібрати аграрна фірма. З відповідним позовом вона і звернулася до суду.

Суд зокрема встановив, що цей договір фактично приховує орендні відносини земельної ділянки між сторонами договору.

І оскільки "КЕВ м. Дніпро, як постійний користувач земельної ділянки державної власності, не наділений правом передавати її іншим особам, зокрема в оплатне користування (оренду), укладення спірного договору, який фактично є договором оренди землі, суперечить вимогам земельного законодавства".

Тому відмовив у задоволенні позову.

"Аграрна Справа" з Кропивницького належить Віктору Дешку (керівник) та Сергію Соколану.

