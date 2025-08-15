На Хортиці побудують укриття для людей та музейних експонатів

Уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету для реалізації публічного інвестиційного проекту на острові Хортиця у Запоріжжі.

Інформація про це оприлюднена на урядовому порталі.

Йдеться про реалізацію публічного інвестиційного проекту "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб" на території Національного заповідника "Хортиця".

Документ підготувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Нова будівля виконуватиме подвійну функцію. У мирний час це сучасне сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів, а у разі небезпеки — надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника, повідомляє Кабінет Міністрів України.

Захисна споруда такого рівня з’явиться вперше в історії заповідника. Проект підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя і забезпечує збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах, говориться у повідомленні.

