На Хортице построят укрытие для людей и музейных экспонатов

Правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета для реализации публичного инвестиционного проекта на острове Хортица в Запорожье.

Информация об этом обнародована на правительственном портале.

Речь идет о реализации публичного инвестиционного проекта "Новое строительство сооружения двойного назначения (с защитными свойствами противорадиационного укрытия) вместимостью 200 человек" на территории Национального заповедника "Хортица".

Документ подготовило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Новое здание будет выполнять двойную функцию. В мирное время это современное хранилище для более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае опасности - надежное противорадиационное укрытие для посетителей и работников заповедника, сообщает Кабинет Министров Украины.

Защитное сооружение такого уровня появится впервые в истории заповедника. Проект повысит уровень безопасности для жителей и гостей Запорожья и обеспечивает сохранение уникальной музейной коллекции даже в самых сложных условиях, говорится в сообщении.

Напомним:

