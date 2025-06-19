Збереження логістики: дороги Сумщини накрили антидроновими сітками
Автомобільні дороги Сумської області захищають антидроновими сітками.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - зазначив він.
Він додав, що такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.
"Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики. Роботи продовжуємо", - розповів Григоров.
Нагадаємо:
РФ уночі 4 червня атакувала інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині: постраждало підприємство з виробництва біоетанолу.