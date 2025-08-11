На Херсонщині розповіли, скільки кукурудзи вдалося засіяти

У 2025 році на Херсонщині засіяли понад 900 гектарів полів кукурудзи.

Про це повідомляє "Вгору".

Зазначається, що збирати кукурудзу планують розпочати за місяць.

"Там, де вже вдалося відновити полив, урожайність зросла у п’ять разів. Цього року разом із міжнародними партнерами плануємо повернути зрошення ще на 1500 гектарах Лиманецької системи", – стверджують в Херсонській ОВА.

За даними ХОВА, у 2024 році площа становила понад 1,1 тисячі гектарів. Вдалося зібрати 2,8 тисячі тонн з врожайністю 25,2 ц/га. "До великої війни ці показники були втричі більші", – зазначають у Херсонській ОВА.

"Вгору" також пише, що українські фермери поблизу фронту потерпають від російських атак, несприятливої погоди та браку робочих рук.

У Херсонській області знищено понад 80 тисяч гектарів посівів, а російські дрони за місяць спалили 1000 гектарів. Через ці фактори частина господарств не зможе засіятися наступного сезону.

