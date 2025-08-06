Росія збільшує експорт за рахунок вкраденого в України зерна

Роль окупованих Росією території України регіонів у сільськогосподарському секторі Росії зростає.

Про це пише агентство Reuters.

Так, у Луганську цього року очікують подвоєння врожаю пшениці цього року – минулого року на цій окупованій території зібрали пів мільйона тонн зерна, наступного року обіцяють забрати вже мільйон.

Минулого року регіони, які Росія називає своїми "новими територіями" забезпечили близько 3% зернового врожаю Росії, говориться у публікації.

"Без цього урожай, який знизився на 14% через погану погоду на півдні Росії, був би ще гіршим", – зазначає Reuters.

"Україна вважає, що все зерно, зібране в чотирьох регіонах та Криму — анексованому Росією в 2014 році — було вкрадено Москвою і планує звернутися до своїх західних союзників з проханням накласти санкції на імпортерів цього зерна", – говориться у публікації.

При чому українська пшениця змішана з російською в портів Чорного моря та відправляється на експорт. І відстежити походження пшениці, після того як вона змішана, неможливо, зазначає агентство.

"Беручи до уваги цей сезон, ми оцінюємо, що Росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна з початку повномасштабної війни", — сказав Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

При цьому офіційно Росія та провідні консультаційні компанії не включають врожай регіонів у свої звіти, хоча Міністерство сільського господарства робить це, створюючи певні розбіжності щодо їх статусу, зазначає агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що під кінець маркетингового року експорт російської пшениці скоротяться на 20%.

Раніше повідомлялося, що умови, на яких працюють аграрії на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, не є вигідними для ведення цієї діяльності. Чіткої ціни на зерно немає, за що скажуть, за те вони віддають.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.