На Херсонщине рассказали, сколько кукурузы удалось засеять

В 2025 году на Херсонщине засеяли более 900 гектаров полей кукурузы.

Об этом сообщает "Вверх".

Отмечается, что собирать кукурузу планируют начать через месяц.

"Там, где уже удалось восстановить полив, урожайность выросла в пять раз. В этом году вместе с международными партнерами планируем вернуть орошение еще на 1500 гектарах Лиманецкой системы", - утверждают в Херсонской ОВА.

По данным ХОВА, в 2024 году площадь составляла более 1,1 тысячи гектаров. Удалось собрать 2,8 тысячи тонн с урожайностью 25,2 ц/га. "До большой войны эти показатели были втрое больше", - отмечают в Херсонской ОВА.

"Вгору" также пишет, что украинские фермеры вблизи фронта страдают от российских атак, неблагоприятной погоды и нехватки рабочих рук.

В Херсонской области уничтожено более 80 тысяч гектаров посевов, а российские дроны за месяц сожгли 1000 гектаров. Из-за этих факторов часть хозяйств не сможет засеяться в следующем сезоне.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Херсонской области посевам подсолнечника нанесло ущерб массовое нашествие саранчи.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная госадминистрация временно, до 10 сентября 2025 года, в период длительной жаркой погоды тяжеловесным транспортным средствам разрешила движение по автомобильным дорогам области во время комендантского часа. По словам начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, в этом сезоне Николаевщина потеряла почти весь урожай кукурузы и половину подсолнечника из-за засухи.

Ранее сообщалось, что Россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна с начала полномасштабной войны. Украинская пшеница смешана с российской в портов Черного моря и отправляется на экспорт. И отследить происхождение пшеницы, после того как она смешана, невозможно.

Также сообщалось, что с начала года почти 700 гектаров зерна уничтожено пожарами, возникшими в результате вражеских обстрелов в Запорожской области.