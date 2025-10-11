На Харківщині встановлюють укриття біля залізниці

На Харківщині біля залізничних зупинок встановлюють укриття. Так споруди вже фунціонують у Безруках та Слатиному на Дергачівщині.

Про це пише "Думка".

"Споруди виготовлені із залізобетонних блоків, оснащені герметичними металевими дверима, вентиляційними отворами, освітленням та лавами для сидіння всередині. У кожному укритті може одночасно перебувати до 30 осіб", – говориться у повідомленні.

Укриття встановлено поблизу залізничних зупинок, оскільки саме ці місця є зонами масового скупчення людей, пояснили у Дергачівській міськраді.

"В умовах, коли ворог дедалі частіше атакує цивільну інфраструктуру та мирних жителів прикордоння, такі споруди є життєво необхідними", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Запоріжжі у дворах багатоповерхівок збираються будувати спеціальні модульні укриття.

Раніше повідомлялося, що Чорноморському порту втановили перші три мобільні захисні споруди в рамках реалізації програми з встановлення 38 модульних укриттів ДП "АМПУ". До кінця року тут планують встановити ще сім.

З обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених.