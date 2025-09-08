На Харківщині відкрили дві нові "підземні школи"

У деокупованому місті Балаклія на Харківщині відкрили два нових підземних освітніх простори.

Про це пише видання "Думка".

Один навчальний осередок функціонуватиме як підземна школа площею понад 1100 квадратних метрів на базі укриття одного з балаклійських ліцеїв. Навесні 2025 року російські БПЛА двічі влучили у будівлю ліцею, в результаті чого була пошкоджена покрівля та крило закладу.

З 2023 року в укритті діє освітній центр "Вулик", цьогоріч облаштували додатковий простір для ліцеїстів під землею. Є 6 класних кімнат, зони для спортивних занять, читання, харчування та відпочинку.

Другий підземний освітній простір у Балаклії відкрили на базі іншого міського ліцею. На початку повномасштабного вторгнення заклад був пошкоджений внаслідок авіаударів РФ, а під час окупації російські військові розграбували його приміщення. Тепер в укритті ліцею створено навчальний простір, де можуть одночасно займатися більше сотні учнів.

За даними МОН, більше 147 тисяч місцевих дітей відвідують уроки виключно дистанційно, ще 54 тисячі – у змішаному форматі.

"Повноцінних офлайн-занять на Харківщині не існує уже четвертий навчальний рік поспіль. Через безпековий чинник не мають альтернатив андеграундному навчанню", – зазначила Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду savED, за підтримки якого та партнерів вдалося облаштувати нові освітні простори.

Нагадаємо:

У Павлівській громаді на Запоріжжі розпочалося навчання у новій "підземній" школі, і це вже десята "підземна школа", побудована у області.

Раніше повідомлялося, що у місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів.

Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.